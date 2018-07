Campanha vacina mais de 9,3 milhões de crianças Mais de 9,37 milhões de crianças com até cinco anos de idade foram vacinadas hoje contra paralisia infantil em todo País. O número representa 59% do total da população de crianças nessa faixa etária, que somam 15,8 milhões, segundo dados do Ministério da Saúde. Na avaliação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, os dados são positivos e indicam que a meta do governo será alcançada. O objetivo é alcançar um índice de vacinação de pelo menos 95% do total de crianças com até cinco anos em todo o Brasil. Os dados correspondem às informações repassadas ao Ministério da Saúde por Estados e municípios até 19h deste sábado. O resultado final será divulgado pelo Ministério da Saúde no dia 31 de julho. A segunda etapa da campanha contra a poliomielite será realizada no dia 9 de agosto.