Campeã de queixas, Amil diz que resolveu 82% das mesmas

"A Amil apoia e defende iniciativas que contribuam positivamente para o aperfeiçoamento do sistema de saúde como um todo e que proporcionam melhorias no acesso e na qualidade do atendimento aos clientes."

A companhia, entretanto, diz lamentar o fato de não ser considerado o número de clientes versus reclamações. O Procon levantou os números com base em todas as Cartas de Informações Preliminares (CIP), "ou seja, as reclamações, solicitações, esclarecimentos direcionados por nossos segurados ao órgão", disse a empresa.

Sobre o tema Garantia de Cobertura, que se refere à RN 259, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Amil informou que foi avaliada estando na melhor "faixa risco". "Embora não tenhamos controle das agendas dos consultórios e clínicas credenciadas, realizamos estudos e pesquisas periódicas de suficiência da rede de referência, oferecendo atendimento em todas as especialidades médicas", garantiu a empresa, ressaltando que "cumpre rigorosamente" as determinações do órgão regulador.