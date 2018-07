Campeã do carnaval de SP será conhecida hoje A escola campeã do carnaval paulistano será conhecida nesta terça-feira. A apuração começa às 16 horas no sambódromo do Anhembi, com mais segurança do que no ano passado e sem nenhum espaço para torcidas. Entre as favoritas ao título estão Mocidade Alegre e Vai-Vai.