Campeão da Sapucaí aposta no fim da mesmice

POLÊMICO - Barros reage com humor às críticas por suas referências à cultura pop no desfile, como a inclusão de Batman e Homem-Aranha

Depois da vibração com a festa pelo campeonato, Paulo Barros, o carnavalesco da Unidos da Tijuca, está afônico. Ainda assim, continuou comemorando ontem o grande feito: dar à escola que o projetou como o mais inventivo entre seus pares um título esperado desde 1937. Barros já olha para o futuro. Espera que a tal mesmice dos desfiles, que já criticara em anos anteriores, dê lugar a novidades capazes de arrebatar o público, como fez a Tijuca.

"A gente não precisa ver 12 Unidos da Tijuca desfilando. Tem é de ter o trabalho de cada uma das escolas, todas buscando um caminho para fazer com que o público da Sapucaí não vá ver somente um espetáculo passar. E sim participe dele, vibre com ele", propôs o carnavalesco, ontem à tarde, em entrevista à TV Globo. "O comportamento do público foi diferente com a Tijuca. Arquibancadas, camarotes, até os bombeiros, todo mundo se envolveu, viu um diferencial."

Barros reage com humor às críticas ao chamado "carnaval show" que marca seu estilo, cheio de elementos da cultura pop - entre eles, Michael Jackson, Homem-Aranha e Batman, três figuras que apareceram em carros considerados modernos, e que se encaixaram no enredo sobre segredos, passagens nebulosas da história da humanidade e personagens misteriosos. "Todo mundo quer ganhar. Talvez o novo demore a ser assimilado."

Uma dessas vozes críticas é a de Nilcemar Nogueira, da comissão de carnaval da Mangueira e neta de Dona Zica e Cartola. Após o anúncio do resultado, ela reconheceu os méritos do campeão, mas também o alfinetou: "O trabalho do Paulo Barros foi belíssimo e surpreendeu, mas eu ainda sou adepta do que é samba. Como é que não se valoriza aquilo que é nosso?" A Mangueira, que trouxe um enredo sobre a música brasileira e homenageou artistas como Jamelão, Cartola e Roberto Carlos, ficou em sexto lugar.

Já na Tijuca, escola com a qual Barros tem contrato até 2011, seu nome é unanimidade. Do presidente, Fernando Horta, ganhou carta branca para desenvolver como quisesse o enredo deste ano. "Eu confio nele porque sei que é o maior artista que temos no carnaval."

Do mestre da bateria, Casagrande, veio o apoio para inovar também em seu setor. "Eu preferia que a bateria fosse tradicional, mas o Paulo conversou comigo e resolvemos arriscar", contou Casagrande, que desfilou fantasiado pela primeira vez em 30 anos na Tijuca. Saiu de chefe da máfia, à frente de 260 ritmistas também de mafiosos. Durante o desfile, o grupo se dividia, interpelado por um carro cheio de gângsteres "armados". A performance não prejudicou muito a bateria, como o mestre temia: foram três notas 10 e duas 9,9.

Barros acredita que o título só veio porque toda a escola comprou suas ideias. "Quando você tem um projeto arrojado, a escola inteira tem de concordar. Todos os setores entenderam o trabalho."

CONCORRIDO

O Desfile das Campeãs, amanhã, está mais concorrido do que nos anos anteriores. Pela primeira vez em 15 anos, os ingressos para as frisas haviam acabado antes da apuração. E ontem praticamente esgotaram-se 3.400 bilhetes colocados à venda. Sobraram apenas cerca de 300 lugares na arquibancada turística do Setor 9. Cada um custa R$ 350. Mangueira, sexta colocada, abre os desfiles. Depois apresentam-se Salgueiro, Vila Isabel, Beija-Flor, Grande Rio e a campeã, Unidos da Tijuca.

Neste fim de semana também se encerra a temporada de blocos no Rio. O maior deles é o Monobloco, que sairá pelas ruas do centro.