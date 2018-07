Campeão de 2004 é maior adversário da primeira fase O Once Caldas é o principal adversário do São Paulo na primeira fase da Taça Libertadores. Campeões em 2004 - eliminaram o São Paulo nas semifinais -, os colombianos passaram longo período no ostracismo plano, mas agora voltam a mostrar um time competitivo. Na abertura do Grupo 2, bateram o Nacional, do Paraguai, fora de casa, por 2 a 0.