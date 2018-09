Campeão de boxe participa de expedição para encontrar Abominável Homem das Neves

Um boxeador conhecido como "o gigante russo" está tentando encontrar o abominável homem das neves na Sibéria, região leste da Rússia.

O russo Nikolai Valuev, que é o campeão mais alto e mais pesado da história do boxe, está liderando uma expedição que tenta encontrar o "yeti", depois de diversos relatos de sua aparição nos últimos anos na região de Kemerovo.

O lendário yeti, também chamado de abominável homem das neves ou pé-grande, seria um humanóide de altura elevadíssima e peludo que viveria em regiões montanhosas remotas.

Em entrevista à BBC, Valuev disse que os relatos cativaram sua imaginação, mas admitiu que é improvável que a expedição encontre a criatura.

Aparições

Em 2009, caçadores na região de Kemerovo, no sudoeste da Sibéria, teriam visto o que descreveram como "criaturas humanóides peludas" perto da caverna de Azass, no Monte Shoriya.

Segundo a agência de notícias russas Ria Novosti, o relato dos caçadores, divulgado pela administração regional, foi ilustrado com uma foto que mostrava a pegada de uma criatura não identificada.

No entanto, diversos especialistas em publicidade disseram que os relatos provavelmente queriam atrair turistas para a região. Três meses depois, as agências de turismo haviam criado excursões para "a caverna do yeti".

As criaturas supostamente têm cerca de 1,82 metros, mas seriam pequenas se comparadas ao boxeador, que tem 2,13 metros de altura e pesa 146 quilos.

Apesar de ter gostado da história, Valuev diz acreditar que será difícil que a expedição faça contato com algum homem das neves.

"Eu só ficarei lá por dois dias", disse o boxeador à BBC por telefone, do comboio da expedição.

"E eu acredito que milagres só acontecem no Natal. Duvido que o yeti vá correr pela estrada e receber o nosso caminhão de braços abertos. Mas eu avisarei se vir alguma coisa."

Um porta-voz da administração regional de Kemerovo disse que o boxeador não quer ferir a criatura, mas está ansioso para "falar com Yeti sobre a vida".

Valuev se aposentou do boxe em 2009, depois de perder o título mundial dos pesos pesados para o britânico David Haye.

Conferência internacional

Esta não é a primeira expedição a procurar pelo homem da neves siberiano.

Diversos cientistas têm explorado a região de Kemerovo, procurando por pegadas e outros sinais de vida dos yetis.

Segundo o repórter da BBC em Moscou, Steve Rosenberg, há planos para um Instituto Yeti e uma conferência internacional sobre o humanóide peludo.