Campeão de boxe some a caminho do treino Campeão mundial juvenil de boxe em 2010 no Azerbaijão, medalha de ouro nas Olimpíadas da Juventude, que ocorreu no mesmo ano em Cingapura, e uma das promessas do boxe para as Olimpíadas de 2016, no Rio. O pugilista David Lourenço da Costa, de 20 anos, está desaparecido desde sexta-feira, dia 10.