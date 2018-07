Campeão é eliminado e Roma também cai

A zebra resolveu passear na Liga Europa. E vestiu o uniforme do Panathinaikos, da Grécia, e do Fulham, inglês. Em pleno estádio Olímpico, os italianos da Roma foram surpreendidos, com nova derrota de virada por 3 a 2 e deram adeus ao sonho do título. O campeão Shakhtar Donetsk também caiu em casa, com empate por 1 a 1 com o Fulham. Atlético de Madrid e Liverpool, que vieram da Copa dos Campeões, venceram e avançaram às oitavas.