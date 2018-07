Campeão Mundial em 2002, goleiro Marcos anuncia aposentadoria

O jogador de 38 anos, um dos destaques da conquista do pentacampeonato mundial ao lado do meia Rivaldo e do atacante Ronaldo, se reuniu com a diretoria palmeirense para comunicar a decisão.

"Tivemos uma reunião com o Marcos e ele oficializou que pendurou as chuteiras", disse a jornalistas o gerente de futebol do Palmeiras, o ex-jogador César Sampaio.

O goleiro enfrentou problemas e contusões nos últimos dois anos e já não atuava mais com regularidade. No último Campeonato Brasileiro, o titular do gol do Palmeiras em boa parta da competição foi Deola.

"Ele disse que refletiu bastante nessas férias, conversou bastante com os familiares e sinalizou que era o momento de parar", frisou Sampaio. "Ele pesou os problemas físicos, visibilidade, mais um ano e achou por bem parar."

Marcos, um dos principais jogadores na conquista da Libertadores pelo Palmeiras em 1999, pretende curtir dois meses de férias e acertou com a diretoria do clube a participação em uma partida oficial de despedida depois do descanso.

Local, data e adversário ainda serão definidos. O ex-goleiro pode ocupar uma vaga na diretoria do clube, segundo o Palmeiras.

Revelado pelo Palmeiras, "São Marcos", como é chamado pela torcida palmeirense, conquistou, além da Libertadores, outros títulos importantes com a camisa alviverde, como os Brasileiros de 1993 e 1994, a Copa do Brasil de 1998 e a Copa Mercosul de 2000.

A aposentadoria de Marcos aconteceu no dia da reapresentação do time do Palmeiras que voltou de férias. A reapresentação foi marcada por protestos e manifestação de torcedores no centro de treinamento do clube.

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)