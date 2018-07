Campeão na TV já pensa na faculdade Antes, apenas os moradores de Cocal dos Alves sabiam que a timidez e a inteligência eram as principais características do jovem Izael de Brito Araújo, de 16 anos, aluno do 1.º ano do ensino médio da escola Augustinho Brandão. Mas, com sua participação no quadro Soletrando, do programa Caldeirão do Huck, na TV Globo, essas características foram mostradas para milhões de telespectadores. Vencedor, ganhou um prêmio de R$ 100 mil.