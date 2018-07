Campeão panamericano de taekwondo Diogo Silva bate papo com leitores da BBC Brasil

O lutador de taekwondo Diogo Silva, medalha de ouro nos Jogos Panamericanos de 2007 e campeão mundial universitário em 2009, participa nesta quarta-feira, dia 16 de maio, de um bate-papo com os leitores da BBC Brasil.

O bate-papo com o atleta acontece a partir das 15h (horário de Brasília) pela página da .

Diogo, de 30 anos, falará sobre sua preparação para os Jogos de Londres e sua expectativa para a segunda Olimpíada de sua carreira.

Em 2004, na Olimpíada de Atenas, ele ficou em quarto lugar. Para Londres, ele espera conseguir a primeira medalha do taekwondo no masculino para o Brasil, repetindo o feito da colega Natalia Falavigna, que nos Jogos de Pequim, em 2008, ganhou o primeiro bronze no feminino.

No pré-olímpico disputado no Azerbaijão, no ano passado, Diogo ficou em terceiro lugar e ganhou a vaga para Londres na categoria até 68kg disputando com os principais nomes da modalidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.