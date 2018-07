Campeãs do carnaval de SP vão desfilar na sexta no Anhembi

Os ingressos para o desfile das escolas de samba campeãs de São Paulo já começaram a ser vendidos. Quem perdeu a apresentação ou quiser ver a festa de novo terá a oportunidade de assistir às melhores agremiações nesta sexta-feira, 27, a partir das 22 horas, no sambódromo do Anhembi. Os ingressos custam de R$ 25, para as arquibancadas, a R$ 19,2 mil, para camarote com capacidade para 25 pessoas. Veja também: Assista ao desfile da escola campeã Faça o download do wallpaper da Mocidade campeã Veja as melhores imagens de todos os desfiles em SP Blog: saiba como foi a apuração Ouça o samba da Mocidade e veja a musa da escola Apuração: saiba as notas de cada escola em todos os quesitos A ordem de apresentação será inversa à de colocação. O desfile começará com as duas escolas que subiram para o Grupo Especial: Imperador do Ipiranga (vice-campeã do Acesso) e Águia de Ouro (campeã). Cada uma terá 50 minutos para se apresentar. Às 23h40, será a vez das escolas do Grupo Especial, que terão 60 minutos cada uma. A primeira a entrar será a quinta colocada, Império de Casa Verde, seguida por Gaviões da Fiel, Rosas de Ouro e Vai-Vai. Quem encerra a festa é a campeã do carnaval, Mocidade Alegre. Os ingressos estão à venda, das 11 às 17 horas, nas bilheterias do Anhembi, no Ginásio do Ibirapuera e também nos Estádios Parque São Jorge, Pacaembu, Morumbi, Palestra Itália e do Barueri. Podem ser comprados também no site e pelo 4003-2245. Trânsito A Companhia de Engenharia de Tráfego montou esquema especial de trânsito no sambódromo. A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, será fechada entre as Pontes da Casa Verde e das Bandeiras, das 21 horas de sexta-feira até às 9 horas de sábado. A Avenida Olavo Fontoura será interditada das 18 horas de amanhã até às 9 horas do dia seguinte. O mesmo vale para as Ruas Doutor Melo Nogueira, Professor Luciano Prata e Brazelisa de Carvalho.