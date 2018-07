Campinas aprova pulseira antissequestro em hospitais A Câmara Municipal de Campinas (SP) aprovou na última segunda-feira um projeto que obriga as maternidades e hospitais, sejam eles públicos ou privados, a implantar a pulseira antissequestro, um equipamento eletrônico que deverá ser colocado no pulso dos recém-nascidos e de suas mães e das crianças internadas. A proposta agora deve ser encaminhada para a sanção do prefeito da cidade, Hélio de Oliveira Santos (PDT).