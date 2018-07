Campinas: bebê cai do carro e mãe é arrastada em assalto

O bebê ficou com o ombro e as pernas esfolados, mas não teve ferimentos mais graves. Segundo a Polícia Civil, o assaltante abordou a vítima na rua com uma arma de paintball. No carro estavam ela, a criança, outro filho de 6 anos e uma irmã. Segundo a mãe disse aos policiais, quando o assaltante anunciou o assalto, a irmã tentou soltar o bebê conforto, mas não conseguiu. O criminoso teria começado a andar com o carro e ela tentou impedi-lo. Acabou arrastada por quase um quarteirão.

O filho de seis anos e a irmã conseguiram sair do carro, mas o bebê foi levado com uma das portas de trás do carro aberta. Ao passar em uma valeta, o bebê conforto foi jogado para fora e o bebê rolou pelo asfalto. Minutos depois o assaltante bateu o carro e fugiu, deixando no veículo a arma falsa. O criminoso não foi preso e a mãe ficou com as pernas machucadas.