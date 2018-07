Campinas confirma 1ª morte do ano

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou ontem a primeira morte do ano por gripe suína. Trata-se de uma mulher de 34 anos que morreu em 18 de maio. Ela foi atendida em um hospital da rede privada no dia 17, com histórico de síndrome gripal e evoluiu para insuficiência respiratória. No município, as duas outras pessoas contaminadas também são mulheres, na faixa entre 30 e 40 anos, uma delas gestante. As duas já tiveram alta.