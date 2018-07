Campinas confirma 10ª morte por gripe suína A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, confirmou hoje mais uma morte decorrente do vírus influenza A (H1N1), a gripe suína, em um morador da cidade. Com isso, subiu para dez o número de óbitos pela doença no município. De acordo com a secretaria, trata-se de um homem de 46 anos, que morreu ontem.