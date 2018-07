Campinas confirma 2ª morte na cidade por gripe suína

Até ontem, o País registrava 56 óbitos decorrentes da Influenza A (H1N1). A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo anunciou ontem sete novas mortes, enquanto o Rio Grande do Sul informou três mortes e a Paraíba, uma - a primeira da Região Nordeste.

A secretaria de Campinas informou que outros sete óbitos suspeitos estão sendo analisados - seis mulheres e um homem. A pasta também confirmou outros três novos casos da doença em moradores da cidade: uma gestante de 17 anos, um homem de 26 anos e uma menina de 11 anos. Todos estão em processo de recuperação e passam bem.

Com os novos casos, Campinas registra 78 infectados pela gripe suína, contando as duas mortes. A secretaria informou que o número é o resultado acumulado desde os primeiros registros confirmados de infecção em moradores do município, no dia 19 de junho. Segundo a pasta, quase todos pacientes já receberam alta ou estão em processo de recuperação.