Campinas confirma 5ª morte por gripe suína na cidade

Segundo nota da secretaria, uma mulher, de 30 anos, que estava internada desde o dia 23 de julho, com o diagnóstico do Instituto Adolf Lutz confirmando a doença, morreu no começo da manhã deste domingo, em um hospital da cidade conveniado do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a secretaria, ela tinha doença anterior (comorbidade). A Vigilância em Saúde de Campinas vai investigar o histórico de viagem da paciente, já que as primeiras informações são de que ela era moradora de uma cidade de outro Estado e estava em Campinas na casa de familiares, tendo apresentado os primeiros sintomas na cidade do interior paulista.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que registra um total de 81 casos confirmados de gripe suína em Campinas, sendo cinco óbitos. Entre estes 81 casos, estão computados três referentes a um surto em creche.