Campinas confirma sexta morte por gripe suína A Secretaria de Saúde de Campinas comunicou hoje o registro da sexta morte por contaminação pelo vírus da gripe suína no município. Trata-se de uma mulher de 63 anos, que faleceu no dia 29 de julho. Com a nova confirmação, sobe para 13 o número de óbitos na região. Além das seis mortes em Campinas, já foram registradas duas em Valinhos e uma morte em Amparo, Indaiatuba, Cosmópolis, Mogi Guaçu e Sumaré.