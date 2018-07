Campinas já tem dezembro mais quente em 25 anos

Este ano, também foram registrados 37 dias com máxima acima dos 34ºC, superando 2011, quando foram 33 dias. Entre os anos de 1990 e 2000, a média foi cinco dias por ano com temperatura ultrapassando os 34ºC.

"Este ano, o total de chuvas entre os meses de outubro e dezembro está muito abaixo do esperado. Choveu um terço do que deveria ter chovido. Como não chove, todo calor reverte em aquecimento", explicou o diretor do Cepagri, Hilton Silveira.

A previsão é que, a partir desta quarta-feira, o tempo sofra a influência de uma frente fria, que pode trazer pancadas de chuva e vendavais para a região de Campinas.