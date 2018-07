Campinas pode adotar racionamento de água

A empresa não confirmou a data de início do racionamento. Em seu site na internet, a Sanasa voltou a pedir economia à população e que denuncie o desperdício de água. Na cidade, desde fevereiro está proibido usar água para lavar calçadas, residências, comércio ou veículos, sob pena de multa. As medidas resultaram numa redução de 10% no consumo. A empresa havia divulgado que a água passaria a ser racionada quando a vazão do Atibaia baixasse para 4,0 metros cúbicos por segundo, mas a prefeitura não pretende esperar esse limite, já que a falta de chuvas deve se estender até o final de setembro.

O nível do rio, que havia se recuperado parcialmente com as chuvas do início de março, vem baixando de forma progressiva em razão do tempo seco. Há dez dias, a vazão estava em 8,9 metros cúbicos por segundo. A queda no final de semana foi atribuída ao aumento no consumo, já que um número maior de pessoas permanece em casa. Caso a restrição no abastecimento seja adotada, será na forma de rodízio, com a cidade dividida em quatro regiões.

O Rio Atibaia recebe as águas excedentes do Sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo. O Cantareira atingiu nesta segunda-feira o nível histórico mais baixo, com apenas 10% da capacidade. A falta de água nos reservatórios afeta toda a bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Junto com o Rio Jaguari, o Atibaia forma o Rio Piracicaba, que também tem o nível muito baixo.

Quatro cidades da região de Campinas - Valinhos, Vinhedo, Cosmópolis e São Pedro - adotaram oficialmente o rodízio. O município de Itu, entre Campinas e Sorocaba, também raciona água desde janeiro. Outras cidades da mesma região, como Mombuca, Monte Mor e Paulínia, mesmo sem racionamento oficial, adotaram medidas para reduzir o consumo.