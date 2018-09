Campinas-SP tem 3 das 10 melhores escolas do Enem

Tanto o Instituto Imaculada quanto o colégio Porto Seguro optaram por utilizar o sistema de livros didáticos em vez de apostilas, usadas apenas no último ano para "organizar" o conhecimento adquirido ao longo dos anos. A formação integral dos alunos e a busca pelo equilíbrio entre formação e resultados é a fórmula para obter resultados como os vistos no Enem, segundo os porta-vozes das escolas particulares.

"Aqui os alunos adquirem o hábito de estudar e aprendem a fazer isso", afirma a diretora do colégio Imaculada, Silvana de Fátima Ribeiro da Cruz. "Os livros didáticos são mais completos e os professores, afinados com nossa proposta, conseguem voltar e ensinar o conteúdo para os que não acompanharam. Pelo sistema de apostilas o professor é obrigado a cumprir um plano e fica engessado", avalia.

Para o diretor do Ensino Médio do colégio Porto Seguro em Valinhos, Carlson Toledo, o resultado do Enem reflete o investimento na formação plena e não apenas na transferência de conteúdo. "Temos preocupação com o vestibular, sim, mas com o vestibular mais moderno, muito representado pela Unicamp, pelo Enem e pela nova Fuvest. Sem que a educação seja destinada somente para uma boa prova, sendo isso uma consequência natural."

Atividades extracurriculares

O Imaculada tem 99 alunos no terceiro ano do Ensino Médio e o Porto Seguro, 140. Nas escolas da região de Campinas, os educadores estimulam a participação dos alunos em atividades extracurriculares, tanto em modalidades esportivas, quanto no aprendizado de idiomas, oratória, orientação profissional, integração em debates, palestras, teatro, entre outras frentes.

"Na reta final, nos últimos seis meses, usamos o sistema apostilado para organizar o conhecimento adquirido", informa Toledo. "Não abrimos mão de uma formação ampla, mas não escolheríamos isso se conduzisse ao insucesso. Achamos possível conciliar isso aos resultados."

O estudante Rodolfo Boccagini de Camargo, de 18 anos, estuda no Imaculada desde o início de sua formação, tendo ficado até os 14 anos na unidade Mogi Mirim. Segundo ele, é possível conciliar os estudos e o lazer e ter "uma vida normal". "É bem puxado, mas recebemos muita ajuda dos professores", afirmou.

De acordo com a diretora do instituto, outro diferencial importante para alcançar bons resultados é o número de alunos por sala: são 33 os alunos por classe de terceiro ano do Ensino Médio, as mais numerosas do colégio.