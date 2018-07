Campinas tem 2 suspeitas de contaminação por E.coli A cidade de Campinas, no interior paulista, tem dois casos suspeitos de contaminação pela bactéria Escherichia coli (E.coli). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dois pacientes voltaram da Europa no dia 11 deste mês e apresentaram os primeiros sintomas três dias depois. As autoridades de saúde aguardam o resultado do exame laboratorial para confirmar ou descartar a suspeita. Os pacientes passam bem e não estão internados.