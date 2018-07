Campinas tem mais uma morte por dengue confirmada Nesta semana, o Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) da Secretaria de Saúde de Campinas, no interior paulista, confirmou mais uma morte por dengue na cidade. Com este caso, já são nove óbitos pela doença no município. A vítima foi uma mulher de 68 anos, moradora da região Sudoeste, que morreu em junho. Além da morte, outros 54 casos de dengue foram diagnosticados, totalizando 40.702 pacientes com a doença.