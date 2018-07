Campinas teve surto em 2004

Na ocasião, foi constatada a presença da bactéria Mycobacterium fortuitum, o que provocou graves infecções nas mulheres - muitas tiveram de refazer a cirurgia e demoraram até seis meses para se recuperar.

Por conta do surto, a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo interditou lotes das próteses para fazer análises. Suspeitava-se de que a bactéria poderia estar nas próteses ou nos medidores usados para determinar o tamanho do implante. Nada foi encontrado. Depois, constatou-se que as soluções líquidas usadas para esterilizar o material cirúrgico eram insuficientes para matar a bactéria. Essas soluções foram proibidas pela Anvisa.