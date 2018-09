Campo de idéias Receitas com cascas Cascas de vários vegetais podem ser utilizadas em saborosas receitas, ensina o Sesi Bolo de casca de abacaxi Ingredientes: 2 xícaras (chá) do caldo da casca de 1 abacaxi; 2 ovos; 2 xícaras (chá) de açúcar; 3 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1 colher (sopa) de fermento em pó; 5 xícaras (chá) de água. Modo de fazer: Ferva a casca de 1 abacaxi com 5 xícaras de água por 20 minutos. Bata no liquidificador a casca, coe e reserve o caldo e o bagaço, separadamente. Bata claras em neve, misture as gemas e continue batendo. Misture, aos poucos, o açúcar e a farinha de trigo, sem parar de mexer. Acrescente 2 xícaras do suco da casca e o fermento. Misture. Asse em fôrma untada em forno médio. Depois de assado, perfure o bolo com um garfo, umedeça o restante do caldo e, se preferir, coloque a casca como cobertura. Bolo de casca de mamão Ingredientes: 3 xícaras (chá) de casca de mamão maduro; 2 xícaras (chá) de água; 5 ovos; 2 xícaras (chá) de açúcar; 3 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1 colher (sopa) de fermento em pó; 1 colher (sopa) de margarina. Modo de fazer: Lave o mamão, descasque e utilize 3 xícaras de casca para fazer o bolo. Leve as cascas ao fogo em uma panela com a água. Deixe ferver. Depois de frio, bata no liquidificador. Reserve. Bata as claras em neve e reserve na geladeira. Bata as gemas com o açúcar e junte aos poucos a farinha de trigo, intercalando com a casca de mamão batida. Junte a margarina derretida, acrescente as claras em neve e, por último, o fermento. Despeje em fôrma untaa. Leve para assar em forno médio pré-aquecido. Geléia de casca de frutas Ingredientes: Cascas de 2 maçãs, 2 goiabas, 2 pêras e 1 xícara (chá) de casca de mamão. 3 xícaras (chá) de água e 8 colheres (sopa) de açúcar. Modo de fazer: Coloque em uma panela 2 xícaras de água e as cascas de maçã, goiaba e pêra. Deixe ferver até amolecer e reserve. Em outra panela, coloque as cascas de mamão com 1 xícara de água e deixe ferver até amolecer. Após o cozimento, despreze a água e reserve a casca de mamão. Despeje as cascas de frutas com a água e a casca de mamão no liquidificador, batendo até formar um purê. Em uma panela, misture o purê de frutas com o açúcar e deixe cozinhar até atingir o ponto de geléia. FONTE: "ALIMENTE-SE BEM - 300 RECEITAS ECONÔMICAS E NUTRITIVAS", EDITADO PELO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI)