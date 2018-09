Campo de idéias Ketchup Aproveite o excesso da colheita para processar o fruto e obter renda extra Dicas iniciais O ketchup deve ser preparado com tomates em bom estado, frescos e bem selecionados. Evite tomates maduros demais, passados ou com marcas de bolor Ingredientes 5 quilos de tomate, 2 xícaras de vinagre, 1 xícara de açúcar, 1 xícara e meia de cebola picada, 2 colheres (chá) de cravo-da-índia, 2 dentes de alho picado fino, 1 colher (sopa) de sal, meia colher (chá) de pimenta-do-reino, 8 paus de canela Como fazer 1. Selecione tomates sadios e maduros. Lave-os em água corrente e sanifique-os. Corte os tomates e as cebolas e leve-os para ferver por meia hora. Passe os tomates, não muito quentes, por uma peneira. Ferva o suco obtido até reduzi-lo à metade, mexendo de vez em quando. Reserve 2. Coloque o vinagre para ferver em outra panela, junto com um saquinho de tecido contendo os cravos-da-índia, a canela e o alho. Retire o saquinho e adicione, ao vinagre, o açúcar, a pimenta-do-reino e o sal. Misture esse vinagre temperado com o suco de tomate concentrado. Ferva por mais 10 minutos, aproximadamente 3. Envase em vidros pasteurizados e quentes, até a altura de 2 centímetros da borda. Retire as bolhas de ar com espátula ou faca pasteurizada. Limpe as bordas e feche com tampas metálicas pasteurizadas 4. Faça o tratamento térmico por 15 minutos e, em seguida, resfrie. Rotule e armazene em local seco e ventilado e ao abrigo da luz