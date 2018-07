Campo Limpo e Jabaquara são os mais violentos de SP Os bairros do Campo Limpo e do Jabaquara, ambos na zona sul da capital paulista, lideram o ranking das regiões que mais registraram crimes violentos neste ano. Foram 3.665 casos no Campo Limpo de janeiro a setembro, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), considerando homicídios, tentativas de homicídio, homicídios culposos, mortes e feridos no trânsito, latrocínios, assaltos em geral (inclui roubos a pedestres, a residências, a motoristas, a comércios, a bancos e a cargas), roubo de carros, lesões corporais e lesão corporal por acidentes de trânsito. O Jabaquara teve 3.244 ocorrências no mesmo período. O levantamento exclui os casos de furtos, praticados sem violência.