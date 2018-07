Campolina: leilões faturam R$ 4,8 milhões Encerrada no dia 13, a 29ª Semana Nacional do Cavalo Campolina reuniu 6 mil pessoas no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte (MG). O evento, realizado pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina (ABCCCampolina), teve concursos, julgamentos, provas funcionais e de maneabilidade e leilões.