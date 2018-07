Camponeses cuidam de elefanta atropelada por trem na Índia

Uma fêmea de elefante está sendo cuidada por moradores do vilarejo de Shattergaon, no nordeste do país, depois de ter sido atropelada por um trem de carga, em 28 de fevereiro.

Ela estava grávida e deu à luz pouco depois do acidente, mesmo estando ferida.

O filhote foi encontrado por guardas florestais e levado a um zoológico, enquanto a mãe foi parar no vilarejo.

Os moradores estão levando água e alimentos para o animal, que não pode se levantar. Mas reclamam que as autoridades florestais não estão fazendo o suficiente para ajudar a elefanta.