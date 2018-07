Campos diz que confiança de investidores voltará com 'força das urnas' e coerência O candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, disse nesta quarta-feira que, se eleito, reconquistará a confiança de investidores mantendo uma atitude coerente entre suas promessas de campanha e sua condução do país, e voltou a prometer o envio de uma proposta de reforma tributária ao Congresso no primeiro semestre de 2015.