Campos do Jordão deve receber 80 mil turistas no feriado Os hotéis de Campo do Jordão estão com 95% de sua lotação e a cidade espera receber 80 mil pessoas neste feriado prolongado, que abre oficialmente a alta temporada. A partir deste fim de semana, alguns shoppings sazonais já abrem as portas e o tempo promete não decepcionar. Segundo os meteorologistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a previsão é de madrugadas bastante frias e dias claros, com céu azul. Na manhã de ontem, por exemplo, os termômetros do Horto Florestal marcavam 2,5 graus. O sol vai predominar nos quatro dias de feriado e as temperaturas na Serra da Mantiqueira ficam entre 4 e 22 graus. O valor das diárias em Campos varia de R$ 150 a R$ 1.500, mas não assusta o turista. Neste fim de semana os restaurantes ainda promovem o festival gastronômico do pinhão - que é a semente da araucária, árvore típica da montanha. Mas outros locais também já têm no cardápio os fondues que serão servidos nos meses de junho e julho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.