Campos do Jordão recebe 200 mil turistas

Cerca de 200 mil turistas são esperados para passar os 4 dias de folga na cidade. O turista que planeja subir a serra sem reserva corre o risco de ficar sem hospedagem. De acordo com a Secretaria de Turismo, não há vagas em hotéis e pousadas nas regiões próximas ao centro. Uma solução é a hospedagem em Santo Antonio do Pinhal, também na Serra da Mantiqueira, que oferece bons hotéis e pousadas e fica a 20 km de Campos do Jordão.

Com uma multidão quatro vezes maior que a população da cidade, estacionar não é uma tarefa fácil. Parte das ruas centrais conta com estacionamento eletrônico ao custo de R$ 1,20 a hora. A disputa por um espaço também acontece para se degustar uma cerveja ou almoçar. O ponto de encontro de turistas em Campos do Jordão é o Capivari, local de arquitetura europeia.

Quem deixou para pegar a estrada após o almoço, conseguiu chegar a Campos do Jordão gastando em torno de 3 horas. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual são esperados 35 mil veículos na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros, principal acesso.