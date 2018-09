Campos do Jordão registra menor temperatura em SP A cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, registrou nesta madrugada a temperatura mais baixa do Estado neste ano, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros marcaram 5,6 ºC entre o fim da madrugada e o início desta manhã. A marca anterior tinha alcançado 6,4ºC no último domingo, de acordo com o Inmet. Segundo previsão, a madrugada de amanhã na cidade será mais fria, com a temperatura chegando a 1ºC, com possibilidades de geadas. No interior do Estado, algumas cidades também apresentaram baixa temperatura, como em Avaré, com 8.1ºC, Sorocaba com 9.8ºC, São Carlos, com 9.2ºC, e Iguape, com 9.8ºC. De acordo com o Inmet, São Paulo deve registrar novos recordes de baixa temperatura nos próximos dias, podendo chegar à mínima de 9ºC amanhã entre o fim da madrugada e período da manhã. Nas regiões mais afastadas da cidade, segundo o meteorologista, os termômetros podem sinalizar uma mínima de 7ºC.