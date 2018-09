Campos do Jordão-SP terá policiamento reforçado A cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira (SP), que recebe grande quantidade de turistas durante as férias de inverno, terá o policiamento reforçado a partir de 30 de junho, quando começa a Operação Inverno, da Polícia Militar. A ação, que ocorre anualmente, está programada para terminar no dia 1º de agosto, e contará com a integração de várias unidades da Polícia Militar, intensificando as ações de policiamento ostensivo.