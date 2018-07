Camundongo recebe sistema imune humano

O método, descrito em artigo na versão digital da revista Science Translational Medicine, é vulnerável a críticas éticas, pois utiliza tecido retirado de fetos humanos abortados no quinto mês de gestação e vendidos pela empresa Advanced Biosciences Resource, com sede nos EUA.

Sob a membrana que reveste o rim dos camundongos, os pesquisadores enxertaram um pedaço de timo - um órgão linfático - e de fígado retirados dos fetos humanos. Seis semanas depois, injetaram na corrente sanguínea dos animais células CD34+ de um ser humano adulto - que teria seu sistema imunológico reproduzido nos animais. As células CD34+ colonizaram o tecido transplantado e começaram a produzir outras células do sistema imune.

A autora do estudo, Megan Sykes, da Universidade de Columbia, afirma que pretende estudar a diabete tipo 1 no modelo. O médico José Xavier Neto, do Laboratório Nacional de Biocências (LNBio), em Campinas, elogiou os resultados do trabalho. Ele explica que o método não cria linhagens de camundongo transgênicas, mas produz versões "personalizadas" dos roedores.