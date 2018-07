Cana: usinas já preparam a colheita

Algumas regiões como Barretos, Campinas, Franca, Ilha Solteira, Taubaté, Ribeirão Preto e São Carlos encontram-se com boa disponibilidade hídrica e o solo está acima de 60% da capacidade de armazenamento.

Entretanto, neste mês, a chuva vem diminuindo de volume e ocorrendo de forma mais espaçada na maioria dos municípios, como Jaboticabal, São José do Rio Pardo e Votuporanga e o solo está com baixa capacidade de armazenamento, em torno de 20% do total.

Irrigação

Nesses municípios, não é possível o manejo do solo e a irrigação é necessária para as hortaliças. As pastagens diminuem a produção de massa verde, diminuindo a oferta de pasto para o gado.

Com a redução dos pastos, o pecuarista não consegue manter o boi gordo por muito tempo e, consequentemente aumenta a oferta de boi no mercado, reduzindo o preço da arroba.

Na maioria das regiões produtoras de cana, as usinas se preparam para colheita, começando pelas áreas que foram colhidas na safra passada. No norte paulista, mais quente, os canaviais estão em estado mais adiantado de maturação e a colheita deve começar até a primeira quinzena de abril.

O preço do etanol para usinas recuou nas últimas semanas e o efeito já pode ser sentido pelo consumidor de álcool combustível.

Com o excesso de chuvas nas lavouras de cana, a safra passada foi menor e sobrou muita cana no pé, mas os usineiros foram recompensados pela exportação do açúcar, que elevou os preços do produto.

Girassol

Bariri e Tupã começam a colher a safra de girassol. A oleaginosa é usada na rotação de culturas com grãos, como soja

O clima seco favoreceu a colheita da acerola em Junqueirópolis e do caqui em Mogi das Cruzes e Piedade, mas a produtividade é baixa, por causa do excesso de chuvas na floração e desenvolvimento dos frutos.

O clima também favoreceu a colheita do girassol em Bariri e Tupã e do milho verde em Piracicaba e Jaci. Os citricultores de Mogi-Guaçu, Casa Branca e Itápolis também se preparam para o início da safra, mas com as chuvas frequentes na época da floração e formação dos frutos, os citricultores estão preocupados com baixa produtividade.

PESQUISADORA DO CEPAGRI/UNICAMP, PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TEMPO E CLIMA, ACESSE WWW.AGRITEMPO.GOV.BR