Canadá assina com CNOOC e Petronas e recusa outras petrolíferas O Canadá aprovou a maior aquisição da China no exterior - de 15,1 bilhões de dólares da CNOOC (Corporação Nacional de Petróleo Offshore da China, na sigla em inglês) pela companhia de energia Nexen - depois que a gigante chinesa concordou com várias condições, mas estabeleceu um limite contra futuras aquisições de empresas estatais.