Canadá mostra otimismo com recuo da gripe no verão

"O que me dá otimismo em curto prazo é que estamos no final do que seria normalmente a temporada de gripe, então há chances de que isso morra ao longo do verão, pressupondo que siga um padrão normal para as gripes", disse o chefe do Departamento de Saúde Pública, David Butler-Jones, a jornalistas.

Ele afirmou que tal situação permitiria que as autoridades desenvolvessem uma vacina e se preparassem melhor para a possibilidade de a gripe voltar no final do ano.

Autoridades federais lançaram na sexta-feira uma nova campanha de conscientização sobre como evitar a nova gripe, que surgiu no México. Além de usar a mídia tradicional, a campanha está presente também em redes de relacionamento como Facebook e Twitter e no site YouTube.

Na sexta-feira, a província de New Brunswick, no litoral atlântico, notificou seu primeiro caso da gripe H1N1, antes chamada de "gripe suína". Uma porta-voz do governo regional disse que a vítima é uma moça na casa dos 20 anos que esteve recentemente no México.

