Canadá perde a premiada autora Nelly Arcan A escritora canadense Nelly Arcan, autora dos best sellers Puta e Folle, foi encontrada morta na quinta-feira em seu apartamento, em Montreal.A mídia do Canadá levantou a hipótese de suicídio, que não foi confirmada nem desmentida pela editora de Nelly, que tinha 35 anos. Conhecida por seu estilo original e também por ter se inspirado em sua passagem pelo mundo da prostituição, ela publicou seus primeiros livros pela editora Seuil e ganhou os prêmios Médicis e Femina por Puta. Nelly Arcan, batizada com o nome de Isabelle Fortier, já estava com seu próximo livro, Paradis Clef En Main, pronto para ser lançado.