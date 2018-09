Canadá terá prejuízo de 1% do PIB até 2050 Alterações climáticas causarão danos ao Canadá equivalentes a 1% do PIB em 2050, segundo a Mesa Redonda Nacional sobre Meio Ambiente e Economia. "A mudança climática representa uma carga econômica de longo prazo e um enorme ônus para o Canadá", disseram especialistas. Os prejuízos podem ir de US$ 20 bilhões a US$ 42 bilhões até 2050. / KARINA NINNI e LIÈGE ALBUQUERQUE, com AGÊNCIAS