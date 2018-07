Canadense processa traficante após overdose

Uma mulher no Canadá ganhou a ação judicial que moveu contra um traficante de drogas que forneceu uma dose quase fatal de metanfetamina (conhecida como crystal meth ou ice). Sandra Bergen, de 23 anos, processou o traficante Clinton Davey depois que sofreu um ataque cardíaco durante uma overdose em 2004. Ela ficou em estado de coma por 11 dias. Bergen tornou-se viciada em cristais de metanfetamina que recebeu de Davey, um amigo de infância. Em sua acusação, ela disse que Davey sabia que a droga era altamente viciante, mas vendeu-a não só para ganhar dinheiro, mas também para "inflingir, intencionalmente, sofrimento físico e mental". Defesa O traficante alegou que Bergen usou a droga voluntariamente, assumindo os riscos, mas a defesa foi rejeitada depois que Davey se recusou a entregar o nome de seu fornecedor de drogas. Uma nova audiência será marcada para determinar o valor da indenização a ser paga por Davey a Bergen. A vítima pede US$ 50 mil (cerca de R$ 88,5 mil) por danos e custos médicos. "Financeiramente, não ganho nada com isso", disse Bergen ao jornal canadense Calgary Herald, "mas é uma maneira de responsabilizá-lo". "Que eu saiba, esta é a primeira ação judicial aberta contra um traficante de drogas", disse ao jornal o advogado de Bergen, Stuart Busse. Sandra Bergen diz que hoje está livre das drogas e dá palestras em escolas canadenses sobre o risco do uso de metanfetaminas. O caso pode abrir precedente para outras ações semelhantes no Canadá. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.