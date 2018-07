Canadense que calou o mundo na Eco-92 volta ao Rio A canadense Severn Cullis-Suzuki, que ficou conhecida internacionalmente por seu discurso durante a Eco-92 quando tinha apenas 12 anos, esteve na manhã desta segunda-feira no Aterro do Flamengo para participar do lançamento da Carta Brasileira da Terra, na Cúpula dos Povos. Ela falou em uma das principais arenas do espaço para uma plateia de cerca de mil pessoas e se disse animada por ver muitos jovens engajados no debate sobre a sustentabilidade.