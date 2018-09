Canais de Amsterdã ganham museu

Assim como o Red Light District, a cervejaria Heineken e as bicicletas que vêm e vão por toda parte, os canais de Amsterdã estão entre os ícones da capital. Tanto que no ano passado garantiram o título de Patrimônio da Humanidade da Unesco. Em 2013, eles vão comemorar 400 anos, mas o governo holandês se adiantou e decidiu inaugurar em 1.º de abril o The Canal House Museum, destinado a contar sua história.

Visitar esse acervo será como voltar à Época de Ouro do país, quando a Holanda viveu seu auge econômico e construiu os canais, margeando as grandes mansões. Uma exibição multimídia vai mostrar os detalhes de sua arquitetura, a posterior modernização, os projetos de preservação e ainda contará curiosidades como quem são as pessoas que vivem nas casas-barco até os dias de hoje.

Com localização central, o museu também se posiciona como ponto de partida para outros tours. Contará com tecnologia touchscreen, que indicará aos turistas áreas de interesse ao redor, sugerindo um roteiro, seu tempo de duração e os meios de transporte mais indicados.

Quanto aos canais, será possível criar uma rota personalizada - para se ter ideia da sua importância turística, dos 4,5 milhões de visitantes que Amsterdã recebe por ano, 3 milhões optam pelo tour das águas.

O edifício. Não há melhor edifício para abrigar esse acervo. A incrível mansão está às margens do canal - e pode ser vista a vários quilômetros de distância desde suas águas.

Criada por Philip Vingboons, arquiteto dos ricos e famosos do século 17, chegou a abrigar o escritório de Jan Willink, um dos principais banqueiros que financiaram empreendimentos em Nova York. História também contada em detalhes no museu.

Cada destino com o seu

Mais na Europa

Veneza:

Pensou em canais, o destino italiano logo vem à mente. Mais de 170 cortam a cidade, que também é famosa por ter os barcos como meio de transporte: há gôndolas, táxis aquáticos e vaporettos.

Copenhague:

É de Nyhavn que os barcos partem em um tour pelas águas. Prepare a câmera para clicar as coloridas casinhas - o escritor Hans Christian Andersen viveu em três delas - e os monumentos.

Hamburgo:

Cerca de 2.500 pontes (mais que as de Amsterdã e Veneza juntas) cruzam os canais da cidade alemã. Além das embarcações turísticas, há ferryboats que funcionam como ônibus aquáticos.

Toulouse:

É uma das cidades servidas pelo famoso Canal do Midi. Com 235 km, uma lista de obras de arte e lindas pontes ao longo de sua extensão, é considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.