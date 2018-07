Canais no ringue

Na Band é a Fórmula Indy. Na RedeTV! o negócio é porrada.

A emissora quer trazer para o Brasil, mais precisamente para São Paulo, uma etapa do Ultimate Fighting Championship (UFC), o mais famoso campeonato de luta vale-tudo do mundo. De quebra, a emissora está abrindo ? não franca, mas importante ? concorrência com o canal de pay-per-view de lutas da Globosat, o Premier Combate. Como? A RedeTV!, que exibiu no ano passado uma série de lutas históricas (velhas) do UFC, acaba de fechar um contrato para exibir embates do evento este ano com um atraso de 21 dias em relação a sua exibição ao vivo, direto dos EUA. O Premier Combate vende essas mesmas lutas, só que com exibição em tempo real. O público vai esperar para ver de graça?

Para Terence Paiva, diretor de Esportes da RedeTV!, a transmissão do UFC na TV aberta não deve prejudicar o comércio em pay-per-view. "A venda de assinaturas do canal até aumentou 30% desde que a RedeTV! começou o UFC Sem Limites", fala ele.

Já o evento no Brasil, previsto para 2011 ? do qual a RedeTV! quer ser parceira ? fará crescer, e muito, o olho grande do canal pago.