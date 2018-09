Canal de TV britânico passa a transmitir campeonatos Brasileiro e Paulista

Um canal pago de televisão britânico anunciou que transmitirá 74 jogos do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista na temporada deste ano.

O Premier Sports, que começou a operar em 2010 e já transmite a Copa Libertadores da América, também irá passar partidas do Campeonato Argentino e da Copa Sul-Americana.

No total, serão transmitidos 54 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e 20 jogos do Campeonato Paulista. A transmissão de jogos do Estadual de São Paulo pelo Premier Sports começou no último fim de semana.

O porta-voz da canal, Richard Webb, diz que o Premier Sports irá transmitir pelo menos um jogo ao vivo do Brasileirão a cada fim de semana, preferencialmente no sábado à noite. Quando possível, segundo Webb, serão transmitidos dois jogos ao vivo.

O mesmo ocorrerá com as partidas da Argentina, que serão possivelmente televisionadas nas noites de domingo.

O Campeonato Brasileiro começa em maio. Segundo o porta-voz, o Premier Sports irá transmitir jogos previamente definidos pela Rede Globo, que detém os direitos do torneio.

Além das partidas, o Premier Sports irá retransmitir um programa semanal de 30 minutos sobre o futebol brasileiro, produzido em inglês pela Globo, com informações de bastidores, notícias dos clubes e perfis de jogadores.

Copa do Mundo. Webb afirma que a transmissão do Brasileiro será positiva pelo fato da próxima Copa do Mundo ser realizada no Brasil.

Além disto, segundo ele, existe uma demanda por parte de sul-americanos que residem na Grã-Bretanha, assim como interesse dos britânicos no atletas brasileiros.

"Muitos times ingleses estão contratando jogadores do Brasil, então transmitir os jogos (do Campeonato Brasileiro) ao vivo dá uma boa noção de como está o futebol do Brasil no momento", afirma o porta-voz.

O Premier Sports está disponível em 10 milhões de lares na Grã-Bretanha por meio da operadora de TV por assinatura Sky.

O Premier Sports está disponível em 10 milhões de lares na Grã-Bretanha por meio da operadora de TV por assinatura Sky.

Além de futebol sul-americano, o canal transmite o campeonato australiano de rúgbi, corridas da categoria americana Nascar, lutas de boxe e a quinta divisão do futebol inglês.