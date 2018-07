Canal de umidade provoca chuva em boa parte do País

No leste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e litoral do Paraná, o tempo ficará instável devido a um sistema de baixa pressão sobre o oceano, na altura da costa gaúcha. Os ventos máximos estimados, próximo da costa leste dos Estados gaúcho e catarinense, poderão atingir valores próximos aos 50 km/h, com rajadas superiores aos 80 km/h.

Este sistema também deverá provocar chuva intensa ao longo da faixa litorânea do Rio Grande do Sul e Paraná. O dia será de sol entre poucas nuvens no sul e oeste do Estado gaúcho e em Mato Grosso do Sul, em boa parte de São Paulo e no norte do Maranhão e de Sergipe. As temperaturas estarão elevadas em boa parte do País.