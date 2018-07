Canal de umidade provoca chuva em boa parte do País

No oeste e na faixa norte de São Paulo e no centro-sul de Mato Grosso do Sul, o dia terá sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva. Os ventos úmidos vindos do oceano deixarão o dia com muitas nuvens e chuva fraca e isolada do litoral norte de São Paulo, região do Alto Vale do Paraíba e da capital paulista até o litoral do Paraná.

No sudeste de São Paulo e leste do Paraná e de Santa Catarina, o dia terá variação de nuvens. Nas demais áreas da região Sul, o sol vai predominar. A previsão é de sol entre poucas nuvens no interior da região Nordeste. Nas demais áreas do País, sol entre nuvens e pequena possibilidade de pancadas de chuva rápidas e localizadas. As temperaturas terão leve declínio nas áreas de serra e no leste da região Sul e na faixa leste de São Paulo.