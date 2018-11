Canção de brasileiro supera Beatles e é música estrangeira mais tocada no Japão

O músico brasileiro João Carlos Rosman, conhecido como Kao Rosman, recebeu nesta quarta-feira, em Tóquio, o prêmio de compositor estrangeiro do ano da Sociedade Japonesa de Direitos dos Autores, Compositores e Editores (Jasrac, na sigla em inglês) pelo sexto ano consecutivo.

A canção Zoom Zoom Zoom é a música estrangeira mais executada no Japão há seis anos consecutivos, seja em comerciais de tevê, rádio ou em caraoquê, e portanto a que rende mais direitos autorais.

Ano passado, a composição brasileira ficou à frente de What a Wonderful World, imortalizado na voz de Louis Armstrong, e de Top of the World, do The Carpenters. Na lista das 10 mais executadas estão ainda clássicos como Fly me to the Moon, de Frank Sinatra, e All You Need is Love, dos Beatles.

Comercial de carros

Rosman, que vive no Rio de Janeiro, não revela o quanto teria recebido pelos direitos autorais da música campeã no Japão.

"Nem eu sei", desconversa. "Ganhei o suficiente para não me preocupar pelo resto da minha vida", disse à BBC Brasil o brasileiro, que usa esse dinheiro para investir na sua banda, a Serapis Bey, que tem sua base no Rio de Janeiro.

Zoom , zoom, zoom foi composta originalmente em 1995 para o filme Only the Strong (Esporte Sangrento, no Brasil).

Mas a popularidade da música se deve à campanha publicitária da Mazda, que começou a usar a composição nos comerciais de TV e rádio no Japão em 2000.

"Acabou se tornando o hino da fabricante de carros", disse Rosman.

Segundo os representantes da Jasrac, nunca na história da indústria musical do Japão uma música estrangeira conseguiu ficar tanto tempo no topo do ranking.

Carreira

O músico conta que esta foi a composição de maior sucesso na sua carreira. Ele já compôs mais de 100 músicas, principalmente para teatro, filmes e comerciais de TV, no Brasil e no exterior.

"Quando eu era mais novo, queria ser igual o Morris Albert, que ganhou muito dinheiro com a música Feelings", conta.

"Agora, minha música faz bastante sucesso e também já ganhou versões em vários idiomas. Então, acho chegou a minha vez", comemora.

Agora, Rosman se prepara para lançar a música no Brasil.

"Estamos trabalhando com a banda Serapis Bey para o CD chegar ao mercado esse ano", conta.

A Serapis Bey - que significa "senhor Serapis", um ser da mitologia egípcia ligada à música -, liderada por Rosman, nasceu em 1977, no Rio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.