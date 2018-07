Cancelada participação de Nem por videoconferência

Tribunal de Justiça do Rio, por requerimentos das defesas, os outros oito réus que seriam ouvidos presencialmente irão depor no próximo dia 16 de dezembro. O depoimento de Nem, cujo processo será desmembrado, ainda não tem data marcada para ocorrer.

Nem está detido no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O ex-chefe do tráfico de drogas na Rocinha foi transferido de Bangu I no último dia 19. Ele responde por tráfico de drogas no processo, que corre na 38ª Vara Criminal do Rio e tem, ao todo, 38 réus. Destes, nove encontram-se presos, e os demais estão foragidos.